Erogazione di sussidi e ausili finanziari da parte del Comune di Ferentino a vantaggio di persone in difficoltà economiche e a rischio di esclusione sociale. Le problematicità economiche aggravate dalla pandemia di Covid-19 si fanno sentire eccome in città. Al via gli aiuti e il secondo progetto 2022 del servizio civico. Gli uffici municipali di competenza hanno deciso, con apposito provvedimento, di impegnare ed erogare 14.800 euro nel capitolo del bilancio 2022 per la realizzazione del servizio.

La somma va ripartita a trentasette beneficiari per due mesi di attività sociale ciascuno, per un importo unitario mensile di duecento euro, per il periodo corrispondente di svolgimento del servizio civico con decorrenza dal 7 aprile, fino al completo scorrimento della graduatoria. È competenza del Comune favorire la prevenzione dei fattori di disagio sociale e mettere in atto ogni iniziativa finalizzata alla realizzazione di condizioni umane e ambientali, che favoriscono un positivo inserimento nel contesto sociale degli individui attraverso la determinazione del responsabile di settore, con cui è stata approvata la graduatoria di coloro che hanno richiesto sussidi e ausili finanziari, formata secondo i criteri di valutazione previsti dal regolamento comunale.

L'ente ora provvederà a destinare i sussidi ai richiedenti in base alla tipologia dell'intervento "assegno economico per servizio civico". Il servizio civico si è rivelato importante a Ferentino. I partecipanti all'attività, coordinati convenientemente dal funzionario comunale Oreste Datti, rendono un servizio utile alla città, sotto l'aspetto della pulizia sul territorio cittadino, liberando le zone da erbacce e sterpaglie a ridosso delle strade e nei vicoli, nei parcheggi, nei pressi delle scuole e nel cimitero.