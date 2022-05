Spiraglio di luce per le sorti della piscina comunale. Dopo anni di chiusura e un futuro incerto, arriva la stipula del contratto e una data sicura per la riapertura. A darne notizia il sindaco Emiliano Cinelli che lunedì ha anticipato la novità in Consiglio.

«Nel rispetto delle linee programmatiche di questa amministrazione, che pone il cittadino al centro dell'azione amministrativa, è stato firmato il contratto per la nuova gestione della piscina comunale "Le Mastrazze" - ha detto Cinelli - La società che gestirà l'impianto per i prossimi otto anni è la Sportfly con sede a Sora e che già si occupa di un impianto sportivo nella provincia di Frosinone. Dopo oltre due anni di chiusura, e non a causa della pandemia, la riapertura della nostra piscina comunale è motivo di fierezza e soddisfazione per tutto il nostro territorio. Una priorità di questa amministrazione che con un'azione determinata e attenta restituisce il "gioiello sportivo" ai cittadini di Monte San Giovanni Campano e agli utenti dei comuni limitrofi».

Soddisfazione massima per il primo cittadino che prosegue: «Nonostante tutte le difficoltà emerse per riattivare quanto di competenza del Comune, ci siamo impegnati al massimo per riaprire la piscina in tempi brevi e renderla fruibile a tutti. Una struttura abbandonata al degrado che il primo settembre prossimo tornerà ad essere uno spazio per la socialità e l'educazione sportiva dei cittadini, scuole e associazioni».

Infine una riflessione: «Quando si lavora in sinergia e si individuano le reali necessità del territorio, gli obiettivi si raggiungono e, a conferma che il rinnovamento amministrativo voluto dai cittadini funziona, oggi Monte San Giovanni Campano inizia a riprendersi il posto che merita». Già dal momento del suo insediamento, la maggioranza a guida Cinelli è stata punzecchiata a più riprese sui tempi e i ritardi. Con l'affidamento della gestione confermato, la piscina comunale potrà tornare in funzione a servizio dei tanti cittadini in attesa.