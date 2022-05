Progetto di installazione delle nuove barriere autostradali antirumore in località Pescara: l'Amministrazione comunale e i tecnici della Società Autostrade incontrano i cittadini. Finalmente, l'atteso incontro in programma per il 26 maggio, alle 17,30, nella sala consiliare, durante il quale saranno chiariti i dettagli progettuali dell'intervento di installazione delle barriere antirumore in località Pescara.

E sulla delicata questione l'assessore all'Ambiente Elisa Guerriero precisa: «In questi anni non abbiamo mai smesso di evidenziare i problemi indotti dalle barriere presenti nel centro urbano. Nello specifico gli incontri degli ultimi mesi, dopo la rimozione dei vecchi pannelli, sono serviti ai tecnici incaricati della progettazione e alla direzione a far comprendere pienamente le questioni che l'asse viario ha causato negli anni a tutti noi, in particolare a quanti risiedono nelle immediate vicinanze. Sia per i noti disagi legati al rumore, sia alle polveri prodotte, che hanno inciso negativamente sulla qualità ambientale. L'intervento - spiega la Guerriero - prevede l'innalzamento delle barriere integrate, per una lunghezza di circa 300 metri e altezze massime di 5 metri. Il materiale utilizzato sarà diverso, finalmente fonoassorbente e non riflettente come era in precedenza. Il tutto, ovviamente, seguendo le indicazioni ambientali nonché quelle per la sicurezza. Dopo l'ultimo incontro del 26 aprile scorso, avevamo già annunciato che ci sarebbe stato un altro incontro pubblico, che si terrà il 26 maggio alle 17.30 nella consiliare. Per l'occasione, verrà spiegato alla cittadinanza l'intervento proposto. Saranno presenti Aspi e Autostrade nelle persone del direttore del VI Tronco di Cassino, nonché il responsabile della struttura di esercizio della medesima direzione, il progettista nonché il responsabile unico del procedimento e dell'intervento, oltre ai tecnici che si sono occupati del problema barriere dal punto di vista acustico, ambientale e della sicurezza».

L'assessore conclude: «Siamo certi che al termine dei lavori i benefici saranno visibili e udibili. Per questo, appena sarà avviato il procedimento amministrativo, faremo in modo che i tempi saranno il minimo previsto dalla legge».