"Serena non è mai entrata in caserma". L'ex maresciallo Franco Mottola sta rilasciando in questi minuti spontanee dichiarazioni alla Corte. "Ipotesi campate in aria e smentite da dal l'istruttoria in corso". "Io, mia moglie e mio figlio non abbiamo ucciso Serena. Né abbiamo partecipato a confezionamento o occultamento. Non c'entriamo nulla" aggiunge. Poi continua sull'inesistenza dei falsi ordini di servizio, dei depistaggi e di tutte le contestazioni. Parole chiare, che stanno risuonano ora in aula. Poi saranno ascoltati otto testimoni.