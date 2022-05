Asma day, il 20 maggio la giornata di prevenzione organizzata dalla Asl di Frosinone. Continuano gli appuntamenti di prevenzione, negli ambulatori Asl, per la promozione di una migliore cultura della salute. «L'asma bronchiale è una delle patologie croniche più diffuse in età pediatrica e interessa circa un bambino su 10 - fa sapere la Asl - Gli attacchi acuti d'asma sono causa di un numero elevato di accessi presso gli ambulatori e i pronto soccorso pediatrici e conducono sovente a ricoveri ospedalieri, in quanto risultano essere condizione potenzialmente pericolosa per la vita».

Pediatria del polo Frosinone-Alatri diretta dal dottor Antonio Augusto Niccoli ha organizzato per il 20 maggio una giornata di valutazione pneumologica pediatrica, con spirometria qualora necessaria, presso l'ambulatorio di broncopneumologia pediatrica, sito al sesto piano dell'ospedale Fabrizio Spaziani di via Armando Fabi dalle 9 alle 15. La giornata è riservata a bambini di età compresa tra i 5 e i 17 anni che abbiano già presentato episodi di bronchite asmatica o che presentano tosse persistente.

L'accesso è gratuito prenotando ai numeri 0775/1883202, oppure 0775/1883204 entro il 19 maggio. L'evento rientra nelle iniziative per la "Giornata mondiale dell'asma" che ha visto la Società italiana di malattie respiratorie infantili mobilitarsi per partecipare.