Rifiuti abbandonati un po' ovunque, sia buste di indifferenziato di origine domestica, ma anche ingombranti e mobilio fatto in pezzi. Non mancano all'appello sanitari in ceramica e soprattutto molto vetro e plastica. Molti "furbetti" lasciano i sacchetti davanti ai carrellati di condomini dei quali non si fa parte o davanti a quelli delle attività commerciali o di ristorazione.

Un altro grande problema è quello con le deiezioni canine, se molti non le raccolgono, ci sono i bravi "a metà" che raccolgono la cacca del cane e lasciano il sacchetto davanti a cancelli e portoni o tra il marciapiede e la carreggiata. Tantissimi poi i rifiuti lasciati in zone panoramiche della città, come il belvedere prima di arrivare all'abbazia di Montecassino, le sorgenti del Gari o il Lungofiume.