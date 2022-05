Aggiudicato l'appalto per i lavori di consolidamento dei bastioni e delle aree del centro storico. Un progetto dal valore complessivo di circa 450.000 euro che punta a ridefinire la zona centrale del paese con una messa in sicurezza che consentirà di riportare agli antichi splendori una delle aree più caratteristiche di Pontecorvo. Nei giorni scorsi è stata approvata la determinazione con cui è stato dato l'ok a tutte le procedure della commissione di valutazione che ha portato all'aggiudicazione della gara d'appalto.

Un atto fondamentale che ha sancito la chiusura dell'iter burocratico e la possibilità di procedere con l'avvio della parte operativa che porterà a quello del cantiere. Un intervento che sarà realizzato grazie a un finanziamento che è stato intercettato durante il primo mandato dell'amministrazione Rotondo.

E proprio il primo cittadino di Pontecorvo si è detto particolarmente orgoglioso di questo risultato: «È un finanziamento intercettato dalla nostra amministrazione nel primo mandato e che oggi vede la luce. Ringrazio tutti i membri dell'amministrazione comunale che hanno giocato di squadra per questo risultato. Si tratta di un importante intervento che, oltre alla sicurezza, riporterà il decoro in una zona centralissima della nostra comunità».

A seguire tutto l'iter per l'ottenimento del finanziamento e l'avvio delle fasi progettuali è stato l'assessore all'ambiente e vicesindaco, Nadia Belli, che ha sottolineato l'importanza di questo intervento, oltre a spiegare come cambierà la zona dei bastioni: «Sono davvero molto lieta e soddisfatta che sia stato finanziato il progetto di risanamento dei bastioni, il lavoro comprenderà una rimozione della muratura localmente degradata, la ricucitura della stessa con dei mattoni particolari lasciando spazio tra gli stessi per l'inserimento di speciali cunei l'operazione viene eseguita partendo dal basso procedendo verso l'alto. Ci sarà inoltre l'asportazione delle erbacce dal muro, l'installazione di luci che vanno dal basso verso l'alto. Insieme con l'assessore ai lavori pubblici Gianluca Narducci seguire tutti i lavori».