Serata di incidenti lungo le rotatorie di Sora. A terra un centauro intento a percorrere la tangenziale Schito Colle D'arte nel tardo pomeriggio in sella alla sua due ruote. Soccorsi anche nella prima serata sulla rotatoria che si immette in via Cellaro, sempre della stessa tangenziale. Protagoniste del sinistro due auto: una Renault Twingo dove viaggiavano dei ragazzi, uno dei quali è stato trasferito al nosocomio sorano ed una Fiat Panda guidata da una donna. Sul posto la macchina dei soccorsi: ambulanza, automedica, vigili del fuoco e carabinieri. Il traffico ha subito rallentamenti.