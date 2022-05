Anche Ferentino si allinea agli altri centri e con l'arrivo della bella stagione riaccende la macchina degli eventi all'aperto. E il Comune sostiene economicamente cittadini, gruppi e associazioni che vogliano animare strade e piazze della città con spettacoli dal vivo. «Vogliamo continuare a garantire il sostegno a quei settori che più di altri hanno sofferto economicamente» dice il sindaco Antonio Pompeo. La sua giunta ha approvato una delibera che decreta l'erogazione di oltre 50.000 euro di contributi, fino a un massimo di 1.500 euro a progetto, per associazioni o singoli cittadini che presentino domanda per organizzare iniziative, manifestazioni, eventi o spettacoli dal vivo nel periodo che va dal 10 giugno al 15 settembre 2022.

Possono partecipare al bando di "Tutto fa spettacolo!" i singoli artisti residenti, i team informali e associazioni con sede a Ferentino e che propongano spettacoli di teatro, musica, fotografia, pittura e animazione per bambini rigorosamente dal vivo. Il Comune si riserva la scelta dei progetti da finanziare in base ai requisiti richiesti e all'originalità dei temi proposti. Le domande potranno essere presentate, su appositi moduli reperibili in Comune, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.ferentino@pec-cap.it, dal 16 al 31 maggio 2022. I moduli possono essere scaricati dal sito internet www.comune.ferentino.fr.it.

«Aiutiamo e sosteniamo il settore artistico – commentano il sindaco Pompeo e l'assessore Angelica Schietroma – affinché l'estate ferentinate possa vederci tutti nuovamente insieme, finalmente in presenza, e fieri di condividere quel senso di comunità che non abbiamo mai perso. La fine dell'emergenza sanitaria non ferma il nostro impegno e aiuto per le fasce più colpite e i settori più svantaggiati. Ci prepariamo a vivere questa stagione di eventi, appuntamenti e iniziative con entusiasmo e passione di cui la nostra città ha sempre dimostrato eccellenti capacità. L'auspicio è che sia veloce anche la ripresa del settore turistico, grazie alle bellezze e alle eccellenze di Ferentino».