Numerosa la partecipazione domenica per la giornata provinciale in suffragio delle vittime di Collelungo organizzata dall'associazione nazionale vittime civili di guerra in collaborazione con il Comune e l'istituto comprensivo di Sant'Elia. La cerimonia è stata fortemente voluta dal presidente provinciale dell'Anvcg Alfredo Langiano e dal sindaco Giovanni Di Meo. Molto toccante è stato l'intervento dei bimbi che si sono esibiti sul palco in un inno di pace con musiche, canti e danze contro la guerra.

«Siamo qui per onorare la memoria delle innocenti anime che nel mese di dicembre di quasi 79 anni fa vennero barbaramente trucidate - ha detto il sindaco Di Meo - la nostra presenza, la presenza delle istituzioni è necessaria per trasferire ai nostri bambini e ai giovani l'importanza della memoria».

Alla cerimonia hanno partecipato i sindaci e i Gonfaloni dei Comuni di Vallerotonda, San Biagio Saracinisco, Acquafondata, Sant'Elia, Sant'Ambrogio, Viticuso, Villa Latina,Terelle, Cassino e Castelnuovo, i labari dell'Anvcg con il labaro provinciale decorato con due medaglie d'oro al merito civile e quello dei Fiduciariati di Aquino, Alatri, Anagni, Cassino, Castro dei Volsci, Piedimonte, S. Giorgio e Vallerotonda; l'associazione nazionale bersaglieri Frosinone con il presidente regionale Luciano Pasquale e il consigliere regionale Enrico Cecani , l'associazione nazionale bersaglieri di Cassino e di Cardito, l'associazione nazionale carabinieri di Cassino e di San Donato Val di Comino, l'associazione finanzieri di Cassino, l'associazione reduci combattenti Pignataro e l'associazione Cassino Città per la Pace.

«Abbiamo creduto di raccontare le vicende belliche - ha detto Langiano - come se fossero dei ricordi trascorsi e non ripetibili nel tempo, abbiamo creduto di aver conquistatola libertà come se nessuno potesse inficiarla, ma chi avrebbe mai pensato che la libertà di un popolo potesse dipendere da un rubinetto. Abbiamo raccontato una guerra come fosse il passato, ma passato non è», accompagnato dal grande invalido civile di guerra e testimone del bombardamento di Montecassino Pietro Pontone. Langiano con il sindaco di Meo, il consigliere regionale Mauro Buschini e il consigliere nazionale Anvcg Antonio Vizzaccaro hanno deposto la corona di alloro al monumentodelle vittime civili di guerra di Collelungo sulle note della leggenda del Piave. Al termine della cerimonia docenti e i piccoli studenti di Vallerotonda sono stati premiati con un attestato di encomio.