Il regista Luca Manfredi ha inaugurato, venerdì scorso, l'arena-teatro intitolata al padre Nino e ha ritirato il premio Rocca d'oro. Grande emozione quando, nel parco San Rocco, si è trovato dinanzi alla scultura in ferro a grandezza naturale che ritrae il padre. Nell'occasione, il figlio del famoso attore ha pronunciato parole destinate a fare rumore.

«Sono molto contento - ha detto - di inaugurare questo teatro all'aperto a nome di Nino, che sarebbe molto contento di questo omaggio di Serrone. Basti pensare che mio padre è nato a Castro dei Volsci, un paese che è come Serrone ma ha un teatro comunale intitolato a Vittorio Gassman». Inevitabilmente la dichiarazione ha sollevato una polemica, anche se Luca Manfredi ha voluto evidenziare la sua stima per Vittorio Gassman e gli ottimi rapporti che ha con la famiglia dell'attore, accanto a Nino Manfredi nel film "Audace colpo dei soliti ignoti".

Serrone ha voluto rendere omaggio all'attore ciociaro perché nel 1996 è stato a Serrone per ritirare il Premio "Rocca d'oro" e in occasione del centenario della sua nascita. L'associazione culturale "Rocca d'oro" ha fatto realizzare una scultura in ferro dal professore Orlando Giuliani, prestigioso artigiano di Colleferro e originario di Morolo. È stata installata sul muro del piazzale di San Rocco, a fianco del teatro-arena che l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giancarlo Proietto ha voluto intitolare all'indimenticabile Manfredi.