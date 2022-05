Importanti risorse in arrivo per l'area mercatale di Selva Piana. «L'amministrazione comunale di Frosinone, guidata dal sindaco Ottaviani - ha detto il consigliere comunale e capogruppo della Lega, Danilo Magliocchetti - porta a casa un altro importante finanziamento per lo sviluppo della città. Con atto della Regione Lazio dell'Area "Misure per lo Sviluppo Economico", infatti, segnatamente la determinazione 18484 del 12 maggio 2022, a Frosinone è stato assegnato ufficialmente un finanziamento di ben 200.000 euro, per gli Interventi di riqualificazione degli Spazi Interni del Mercato Comunale di Selva Piana».

«Il finanziamento - prosegue Magliocchetti - è concesso, sotto forma di contributo in conto capitale, nella misura del 100% dell'investimento ammissibile. Si tratta dunque di un finanziamento, l'ennesimo conseguito dall'Amministrazione Ottaviani, estremamente significativo, che consentirà gli indispensabili, ed attesi da tempo, interventi di riqualificazione dell'area del mercato comunale.

Questo importante contributo è sintomatico della buona ed efficiente amministrazione, sviluppata in questi anni dal centro destra, frutto di capacità di programmazione, che ha consentito di intercettare tanti finanziamenti , regionali e statali, a disposizione degli enti locali, ed utilizzati dalla Giunta Ottaviani per la messa in cantiere di tante opere, presenti e future a beneficio della città. Con la disponibilità di questa importante somma, l'amministrazione dimostra sensibilità ed attenzione per il settore del commercio e per le opere di recupero e riqualificazione di ampie zona del Capoluogo».

«La tangibile e riconosciuta capacità amministrativa del centro destra, che in questi anni ha cambiato in positivo il volto della città, merita pertanto, in continuità ed in coerenza con l'amministrazione Ottaviani, una giusta e consapevole conferma da parte dei cittadini di Frosinone, anche nei prossimi anni, attraverso l'elezione a sindaco del capoluogo di Riccardo Mastrangeli» conclude il proprio intervento Danilo Magliocchetti.