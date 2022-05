La nuova settimana si apre con un'impennata di tamponi, 1.602, ragion per cui crolla al 7,17% il tasso di positività a fronte di 115 contagiati. I negativizzati sono 171, mentre prosegue il rialzo dei ricoverati per Covid nei reparti ordinari, ora 60. Rispetto ad aprile le nuove diagnosi si sono dimezzate. Si registra un altro decesso.

La giornata

Sono 26 i nuovi casi a Frosinone, quindi seguono Alatri e Ceccano a 11, Torrice e Veroli a 8, Anagni e Paliano a 5, Castro dei Volsci, Patrica, Serrone e Sora a 3, Aquino, Arnara, Boville Ernica, Cassino e Ferentino a 2, Alvito, Casalvieri, Castrocielo, Cervaro, Ceprano, Fiuggi, Fontana Liri, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Picinisco, Piglio, Pontecorvo, Ripi, San Giovanni Incarico, Santopadre, Settefrati, Supino e Terelle a 1.

L'andamento

I 115 casi di ieri sono il massimo per un lunedì dopo i 169 del 25 aprile. Negli ultimi sette giorni i contagiati sono 2.302 a 328,85 di media, il minimo dell'ultimo periodo. Rispetto ai sette giorni precedenti (2.389 a 341,28) la diminuzione è del 3,64%. A quattordici giorni (3.269 a 467 di media) la contrazione è maggiore: -29,58%. A tre settimane (3.440 e 491,42) la differenza è di -33,08%. A maggio i positivi sono 5.097 a 318,56 di media, sesto mese consecutivo oltre i 5.000 contagiati. Al 16 aprile, invece, i contagiati erano 9.943 a 621,43 di media. Da allora la contrazione è del 48,73%.

Gli indicatori

Non si arresta l'altalena dell'incidenza per 100.000 abitanti. Dopo sei giorni di fila di discesa dei valori (da 727,46 a 500,84), si ha, ormai da otto giorni, l'alternanza con un valore in crescendo e uno in diminuzione. A ieri l'incidenza era attestata a 482,60 in lieve rialzo dal 476,94 del giorno precedente. Lunedì scorso era a 500,84. Precipita, invece, il tasso di positività, al 7,17% contro il 15,36% di domenica e una media del 15,95% dell'intera passata settimana. Il rapporto positivi tamponi non era a questi livelli dal 6% del 19 aprile. Ed è il secondo dato più basso del 2022. I tamponi Il tasso diminuisce in maniera tanto sensibile in ragione dei 1.602 tamponi, mai così tanti per un lunedì dai 1.921 del 28 febbraio. Lunedì scorso, infatti, erano 712 e quello precedente 375. Anzi 1.602 è una cifra che supera pure il numero di domenica, archiviata con 1.295 test.

I ricoverati e i guariti

Continuano a crescere i ricoverati nei reparti ordinari, ieri 60, due in più dall'ultimo bollettino. Si tratta del terzo rialzo consecutivo. I ricoverati non erano così tanti dai 62 del 6 maggio. Si mantengono più dei nuovi positivi i negativizzati, alla cui lista se ne aggiungono 171. La passata settimana era terminata con 5.127 guariti, dato, però, condizionato da un ricalcolo che ha portato nella sola giornata di mercoledì a 1.984 negativizzati.

I decessi

La settimana si apre con una vittima, comunicata nel bollettino regionale ma non in quello della Asl (che lo registrerà oggi). L'ultima settimana è andata in archivio con quattro decessi, lo stesso dato riscontrato tra il 18 e il 24 aprile. In precedenza se ne erano contati 11 tra il 2 e l'8 maggio e 17 tra il 25 aprile e il 1° maggio, il massimo dai 23 di un anno fa (26 aprile-2 maggio 2021).