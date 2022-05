Vaccinazione, si prova ad accelerare. Ieri è partita la riorganizzazione con dei nuovi orari. La Asl di Frosinone comunica di aver riadattato gli hub vaccinali aziendali per ottimizzare la ricettività e continuare ad offrire alla popolazione il miglior strumento per combattere il virus: la vaccinazione. I centri vaccinali osserveranno i seguenti orari.

Ospedale San Benedetto di Alatri: lunedì-venerdì dalle 8.30 alle 13.30 (adulti e pediatriche), ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone: lunedì-domenica dalle 8.30 alle 13.30 (adulti e pediatriche), ospedale Santissima Trinità di Sora: lunedì-sabato dalle 8.30 alle 13.30 (adulti e pediatriche), ospedale Santa Scolastica di Cassino: lunedì-sabato dalle 14 alle 18.30 (solo adulti), Cav Cassino: lunedì e mercoledì dalle 12 alle 16; martedì, giovedì, venerdì: dalle 12 alle 14 (solo pediatriche), Casa della Salute di Pontecorvo: lunedì-venerdì dalle 8.30 alle 13.30 (adulti e pediatriche).

Sono due le modalità di accesso ai centri vaccinali: sarà possibile sottoporsi al vaccino prenotando on line sul sito regionale (www.prenotazionevaccino-covid.regione.lazio.it), oppure senza prenotazione direttamente presso l'hub. Intanto l'Asl di Frosinone lancia un appello. «È più che mai importante sottolinea la responsabile del servizio vaccinale della Asl Maria Gabriella Calenda (nella foto) fare la quarta dose per i soggetti fragili e completare il ciclo base per chi non lo ha ancora fatto. Il virus continua a circolare, le varianti sono aggressive e diffusive, e l'unica difesa che abbiamo resta il vaccino».