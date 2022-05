Tradizione culinaria, convivialità e voglia di trascorrere dei momenti in allegria. Tutto questo da ben un secolo a Pontecorvo lo si vive nella "Cantina di Oliva". Una trattoria che ha tagliato un traguardo importante e che si è attestata come una delle attività storiche più amate e rinomate del paese. Non solo pontecorvesi, ma anche persone residenti in altri comuni. L'appuntamento per il pranzo, o la cena, da Oliva è un must che nessuno può perdere. Un momento di ritrovo che fa parte della storia del paese e per i suoi primi cento anni di attività è stato festeggiato dall'intera comunità e dall'amministrazione comunale.

Il sindaco Anselmo Rotondo insieme a molti esponenti della sua maggioranza e con la presenza anche dei rappresentanti dell'opposizione si è recato personalmente nell'attività commerciale per questo traguardo speciale. Cento anni di attività che equivalgono a cento anni di storia di un paese. Ed è proprio questo il punto centrale che ha voluto sottolineare il primo cittadino nel suo commento.

Una trattoria che è molto di più, e i cento anni di vita di quest'attività segnano un traguardo per tutti i pontecorvesi.

«La Cantina di Oliva, trattoria che si trova in via Le Croci, taglia il traguardo dei 100 anni di attività ha affermato il sindaco Anselmo Rotondo Un evento che non riguarda solo i proprietari, ma l'intera comunità, un luogo dove si sono coniugate tradizione culinarie e amicizie tanti cittadini».