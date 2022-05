Sabato scorso, nella cornice della Sala della Ragione, è stata presentata l'associazione culturale "Asso Jazz Music Fest" di riferimento generale per la diffusione della musica di qualità e in particolare del jazz.

Il presidente del nuovo sodalizio, Luca Pierron, nell'occasione ha illustrato anche il programma della sesta edizione dell'Anagni Jazz Fest che si terrà in piazza Giovanni Paolo II nei giorni 29, 30 e 31 luglio.

In totale, gli appassionati di jazz potranno assistere a cinque concerti di alto livello.

La rassegna si aprirà con l'esibizione di Lino Patruno, che riceverà dall'associazione un premio alla carriera.

Il secondo giorno del festival vedrà la presenza della band del conservatorio di Frosinone, di Filiberto Palermini e del quartetto Fassi-Sipiagin.

In chiusura, saranno ad Anagni il quintetto Zanchi, Gegè Munari e il quartet Fabrizio Bosso.

Il festival anagnino ha anche un nuovo logo, presentato sempre sabato pomeriggio nella Sala della Ragione, dove è intervenuto il direttore del conservatorio di Frosinone "Licinio Refice", il professore Alberto Giraldi, che ha illustratola situazioneattuale del jazz e le prospettive del settore.

L'iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Anagni.

Il sindaco Daniele Natalia ha portato i saluti dell'amministrazione.

«La manifestazione jazzistica ideata dal dottor Pierron ha commentato ha portato ad Anagni importanti nomi del jazz, musicisti di fama mondiale.

L'Anagni Jazz Fest è diventato uno dei festival jazz più importanti della provincia di Frosinone, come amministrazione abbiamo voluto sostenerlo fin dall'inizio e porteremo avanti iniziative a sostegno degli artisti e di chi fa musica».