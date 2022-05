Un incontro molto partecipato quello in corso nella Corte d'assise di Cassino sulla riforma della giustizia e soprattutto sul suo impatto sui cittadini. "Non un convegno" ha sottolineato il presidente della Sottosezione di Cassino della Anm, la dottoressa Maria Carmen Fusco. Sigle sindacali, studenti, forze dell'ordine, avvocati e magistrati insieme per costruire un confronto fattivo. Una assemblea pubblica che vada oltre l'idea di un arroccamento di categoria, ha sottolineato il pm Emanuele De Franco.