Volontari della Protezione civile in addestramento a Tarquinia con i Vigili del fuoco e la Capitaneria di porto. Sono stati protagonisti di simulazioni e azioni di pericolo che potrebbero verificarsi i volontari in formazione, arricchendo il loro bagaglio di esperienze e preparandosi a eventuali emergenze.

"In attesa di completare l'iter burocratico e di rendere così ufficiali le nuove iscrizioni alla Protezione civile comunale - scrive il sindaco Alfonso Santangeli - i ragazzi già in forza al gruppo di Torrice, sabato hanno partecipato a un evento-esercitazione organizzato a Tarquinia dai Vigili del fuoco e dalla Capitaneria di porto. Nel corso dell'evento sono state inscenate situazioni di pericolo in mare con relative fasi di salvataggio dei bagnanti. Inoltre, è stato simulato il recupero di un bene del patrimonio culturale del Comune di Tarquinia, messo in pericolo in seguito a una calamità naturale. È stata una giornata molto interessante che certamente è servita ad arricchire il bagaglio di conoscenze tecniche dei nostri ragazzi. A loro vanno i nostri ringraziamenti. Quanto prima saranno ufficializzate le nuove adesioni al gruppo comunale, cosicché Torrice avrà un gruppo di volontari numericamente proporzionato alle esigenze del territorio, oltre che attrezzato sia dal punto di vista tecnico che logistico".