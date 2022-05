Dopo l'operazione per accatastare l'area sportiva di via Casavetere, l'assessore Marco Fiorini si mobilita per reperire fondi e ristrutturare completamente la zona e riconsegnarla alla città.

«Per molti anni – spiega l'assessore a lavori pubblici e sport – il sito sportivo è caduto nel dimenticatoio delle passate amministrazioni. Quando abbiamo deciso di aprire un concorso pubblico per la sua progettazione e il suo rilancio, siamo venuti a conoscenza che mai è stato accatastato, addirittura la sua destinazione d'uso è diversa dal l'attività fino a qualche anno fa espletata. Ora il mio ufficio, assieme ai colleghi dell'amministrazione comunale, ha finalizzato la fase dell' accatastamento e cerchiamo fondi regionali per riscrivere una nuova pagina locale del nostro centro sportivo. Dopo dobbiamo decidere quale strada intraprendere, se lasciare tutto nelle mani del pubblico ossia del Comune oppure affidarci ad un privato. Ci sono molte società e privati interessati, ma bisogna saper attendere i tempi che dicerto non dipendono da noi. Tra qualche giorno una squadra di giardinieri raggiungerà il sito per ripulirlo dalle erbacce e poi toccherà a noi andare avanti spediti come solo noi sappiamo fare. Basta guardare l'intera città: siamo un'amministrazione del fare e non del dire».