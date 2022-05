«Ho aspettato l'ultimo momento per salutare i comunicatori, per non chiedere visibilità, ma per ringraziarvi del lavoro svolto al fianco della nostra Asl in tutti questi mesi». Così il direttore generale della Asl di Frosinone Pierpaola D'Alessandro, che lascia l'incarico per un nuovo ruolo al Campidoglio, ha voluto ringraziare la stampa. «Un ringraziamento particolare ai direttori delle testate giornalistiche del Frusinate - prosegue la lettera - a tutti i redattori e i giornalisti che hanno seguito i nostri progetti e le nostre iniziative sempre con garbo e spirito di collaborazione.

Grazie al vostro prezioso contributo, la nostra azienda è riuscita a trasmettere ai cittadini tutte quelle importanti notizie e quegli aspetti che, in particolare durante il periodo della pandemia, sono stati fondamentali. Abbiate sempre tanta "cura" della sanità pubblica, è un bene prezioso, purtroppo molto fragile e perderla sarebbe disastroso per tutta l'umanità. Abbiatene cura, questo è il mio saluto a voi».

La consigliera regionale Sara Battisti ha voluto così salutare la manager: «La D'Alessandro - spiega - ha dimostrato di avere capacità gestionali che hanno rivoluzionato l'azienda sanitaria, durante l'emergenza pandemica e nella riorganizzazione di tanti servizi territoriali che mancavano. Ha saputo riconoscere il valore umano e professionale di chi nella Asl ci lavora, costruendo una rete di medici, personale sanitario e amministrativo che ha saputo collaborare con le istituzioni di ogni ordine e grado.

Insieme alla dottoressa Carli e alla dottoressa Di Giulio hanno portato a compimento tanti progetti innovativi, per i quali la nostra Asl ha ricevuto anche premi molto importanti, realizzando il piano di edilizia sanitaria che stravolgerà la medicina territoriale nella nostra Provincia di Frosinone. Voglio, dunque, rivolgere il mio grazie per il lavoro svolto e fare alla dottoressa D'Alessandro - conclude - i miei migliori auguri per questa nuova avventura».