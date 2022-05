Sabato sera caratterizzato da un altro incidente provocato da un cinghiale nel sud pontino. Questa volta l'animale ha tentato di attraversare via Porto Galeo, nei pressi dello stabilimento ex Manuli a Santi Cosma e Damiano, ma è stato investito da una Fiat Silo, condotta da un uomo di Castelforte che viaggiava insieme alla moglie. L'incidente si è verificato intorno alle 21,30 di sabato sera, quando il conducente della Stilo, mentre stava percorrendo la Porto Galeo in direzione Castelforte, si è visto spuntare dal lato della strada un cinghiale di grosse dimensioni.

Nonostante il tentativo di frenata, l'impatto è stato inevitabile; l'animale moriva sul colpo, mentre la macchina subiva danni nella parte anteriore. Sul posto giungeva l'ambulanza del 118, che assisteva i due occupanti l'autovettura, i quali, fortunatamente non hanno riportato conseguenze fisiche. Intervenivano anche i Carabinieri per effettuare gli accertamenti del caso, mentre il traffico subiva dei rallentamenti sino a che non è stata recuperata la carcassa del cinghiale.

Quello di sabato sera a Santi Cosma e Damiano, purtroppo, è l'ultimo di una serie di incidenti avvenuti a causa della presenza di questi esemplari, il cui numero sta aumentando vertiginosamente, con rischi sulla sicurezza delle persone e danni alle colture.