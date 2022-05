Ennesimo incidente in via Appia, in zona Cassino, quattro persone ferite tra cui anche dei bambini. Dopo l'impatto tra due vetture che stavano percorrendo il tratto di strada già teatro di numerosi incedenti, anche gravi, una è finita contro il palo della luce. Immediatamente sul posto vigili del fuoco, carabinieri, polizia e polizia urbana. Diverse le ambulanze per soccorrere i feriti e trasportarli in ospedale. Dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa per poter provvedere a soccorsi e rilievi.