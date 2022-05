Schianto fra due furgoni all'alba di ieri, verso le 5.30, il bilancio è di due feriti gravi ed altri meno gravi. Teatro dell'incidente stradale è il tratto rettilineo sulla Casilina sud, tra il parco di Fontana Olente e le Terme Pompeo. Massiccio l'intervento dei soccorritori: sono intervenuti diverse ambulanze, l'elisoccorso, carabinieri e squadre dei vigili del fuoco. Lo scontro ha interessato un furgone che trasportava cornetti da distribuire ai bar e un altro con a bordo alcuni stranieri. Tra i feriti due giovani di fuori città, i più gravi, che viaggiavano su uno dei furgoni.

Uno è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale "San Camillo" di Roma con un politrauma con annesso trauma cranico severo, l'altro nell'ospedale "Spaziani" di Frosinone, anche per lui la prognosi è riservata; altri feriti più lievi sono stati ricoverati in altri ospedali della provincia. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Anagni. I mezzi sono stati sequestrati. La strada è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario per i rilievi.