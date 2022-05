Minuti di tensione e paura ieri pomeriggio a Scauri, a causa di un incendio che si è sviluppato all'interno di un locale della ferramenta Treglia, situata lungo via Appia. Un rogo che ha provocato danni all'interno del locale posteriore, ma fortunatamente non ha coinvolto persone. L'allarme è scattato poco prima delle 18.30 di ieri, quando i titolari dell'esercizio si sono accorti che dal locale retrostante l'attività commerciale, situato in via Miglio, fuoriusciva del fumo.

Immediatamente si sono precipitati nel locale ed hanno subito aperto la saracinesca, cercando di limitare i danni in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, i quali sono stati subito allertati. I pompieri sono giunti sul posto con due autobotti partite dai distaccamenti di Castelforte e Gaeta. Il pericolo che l'incendio potesse ampliarsi era reale, viste le vernici e il materiale presenti nei locali e ciò spiega il motivo dell'intervento di due squadre. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme ed hanno soprattutto liberato i locali dall'intenso fumo che si era formato.

Il rogo, probabilmente, è stato provocato da un corto circuito, che si è poi esteso rapidamente, in considerazione del materiale infiammabile che si trovava all'interno. Sul posto è giunto il personale del 118, che non è intervenuto in quanto non c'è stata la necessità; in via Miglio si sono precipitati anche i militari della stazione dei carabinieri di Minturno, mentre la Polizia Locale si è occupata di dirigere il traffico lungo via Appia, dove si sono registrati dei rallentamenti.

Infatti i mezzi dei soccorritori occupavano una parte della sede stradale, tanto che si sono formati degli ingorghi.

Tante le persone della zona hanno assistito alle operazioni di spegnimento, durate oltre un paio d'ore.

Infatti i vigili del fuoco hanno dovuto messo in sicurezza tutti i locali, che hanno subito danni ingenti. Verso sera si è concluso l'intervento di un incendio che sembra accertato che abbia origini accidentali. La ferramenta Treglia è una delle maggiori attività commerciali del settore e costituisce uno dei punti di riferimento per i cittadini di Scauri e Minturno.