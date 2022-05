Finisce la migliore settimana del nuovo anno. Con 2.275 contagiati a 325 di media è il risultato con i minori contagi dai 1.386 (a 198 di media) del periodo 20-26 dicembre. Scende l'incidenza, a 476,94, e non era così bassa dal 7 marzo. In calo pure il tasso di positività, con una media del 15,95%. Salgono di un'altra unità, invece, i ricoverati, ora 58. Nessun decesso da due giorni a questa parte, con il totale da lunedì che resta fermo a quattro.

La giornata

Sono 199 i nuovi positivi (su 1.295 tamponi) con 572 negativizzati e nessun decesso. Come capita da quattro giorni a questa parte è Cassino il centro con più casi, 18. A seguire Ceccano a 17, Anagni a 13, Frosinone e Veroli a 12, Alatri a 9, Boville Ernica e Ferentino a 8, Paliano, Patrica, Sant'Elia Fiumerapido, Sora e Torrice a 5, Arpino, Atina, Broccostella, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, San Giovanni Incarico e Supino a 4, Castrocielo, Piedimonte San Germano e Sgurgola a 3, Arce, Castelliri, Castro dei Volsci, Ceprano, Cervaro, Fiuggi, Pignataro Interamna, Ripi, Roccasecca, San Giorgio a Liri, Santopadre, Trevi nel Lazio, Vallemaio, Vico nel Lazio e Villa Santo Stefano a 2, Acuto, Ausonia, Campoli Appennino, Fumone, Morolo, Piglio, San Donato Val di Comino, Serrone, Settefrati e Vallecorsa a 1.

L'andamento

La settimana si è chiusa con 2.275 contagiati, a 325 di media, contro i 2.405, a 343,57 di media della settimana precedente, per cui si ha un calo del 5,40%. Nella settimana a cavallo tra fine marzo e inizio aprile i positivi erano stati 5.339 a 762,71 di media per un meno 1,36% sul periodo precedente. Dal 4 al 10 aprile i casi erano 4.416 a 630,86 di media per un meno 17,28%, dall'11 al 17 aprile i casi erano 3.651 a 521,57 di media per una contrazione del 17,32%. Nel periodo a cavallo tra fine aprile e inizio maggio le nuove diagnosi sono state 3.032 a 433,14 di media per un meno 9,49%. Infine, dal 2 all'8 maggio, i 2.405 casi valgono un altro meno 20,67%. Il dato negli ultimi quattordici giorni sembra, dunque, essersi stabilizzato. In questa prima metà di maggio hanno contratto il virus 4.982 persone a 332,13 di media. Al 15 aprile i casi erano 9.486 a 632,40 di media. La differenza da quel momento è di meno 47,48%.

Gli indicatori

Scende su livelli che non si vedevano da tempo l'incidenza per 100.000 abitanti ora a 476,94. Da otto giorni, in pratica, l'incidenza alterna una salita e una discesa. L'ultima volta che l'incidenza era scesa tanto in basso è stato il 7 marzo con 457,44. Il tasso di positività settimanale si è fermato al 15,95% (ieri 15,36%) contro il 17,41% del periodo precedente. Si ritorna ai livelli delle ultime due settimane di aprile. In diminuzione risulta pura il dato settimanale dei tamponi, 14.022 contro 15.395.

I ricoveri e i guariti

Si registra una ripresa del numero dei ricoverati, ieri 58, uno in più rispetto al bollettino di sabato, due rispetto a venerdì e tre nel confronto con mercoledì. Va detto che il mese si era aperto con 64. Sul fronte dei guariti se ne contano altri 572, sedicesimo giorno di fila con più negativizzati che nuovi casi. La settimana termina a 5.127, un numero che risente di un aggiornamento effettuato mercoledì con un ricalcolo di 1.984 guariti finora sfuggiti alle statistiche.