Era intervenuto per difendere un cane dal padrone che lo maltrattava. Fabio Tagliaferri, ex assessore ed ex vice sindaco del Comune di Frosinone, non aveva potuto resistere dal rimproverare il proprietario e, per tutta risposta, era stato aggredito. Ora il proprietario dell'animale, un ristoratore di Terracina è stato condannato dal giudice di pace a una multa di mille euro e a un risarcimento danni in favore del politico con un provvisionale di 1.000 euro. Soldi che Tagliaferri, assistito dall'avvocato Riccardo Masecchia, ha annunciato di voler destinare a un'associazione animalista.

Il fatto è accaduto a fine aprile del 2018 a Terracina.

Tagliaferri era rimasto inorridito di fronte alla scena del ristoratore che sbatteva un cane contro la recinzione. Il suo intervento non era piaciuto al ristoratore che lo aveva aggredito. Sul posto intervennero anche i carabinieri. Tagliaferri aveva presentato così una doppia denuncia, una per maltrattamenti di animali che è ancora in corso e l'altra per lesioni. Ed è proprio quest'ultima, finita sul tavolo del giudice di pace di Terracina, che è nei giorni scorsi è stata definitiva con sentenza.

L'allora vicesindaco di Frosinone era arrivato a Terracina per una passeggiata con alcuni amici quando la su attenzione era stata attirata dai guaiti del cane.

Tagliaferri, a causa di un colpo al collo, era anche finito al pronto soccorso a seguito dell'aggressione subita.