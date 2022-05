Otto persone denunciate a Santi Cosma e Damiano per inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei propri figli. Questo il bilancio di un servizio di controllo condotto dai Carabinieri della stazione di Santi Cosma e Damiano, i quali hanno denunciato quattro coppie tutte di Santi Cosma e Damiano o residenti nel centro del sud pontino. L'indagine è scattata in seguito alla segnalazione della dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo sancosimese, la quale ha sottoposto all'attenzione quanto stava accadendo per sei bambini, tutti nati tra il 2007 e il 2014.

Questi, senza alcun valido motivo, si assentavano dalle rispettive scuole, richiamando l'attenzione dei docenti e della stessa dirigente scolastica, che, una volta effettuati i necessari accertamenti, ha informato i Carabinieri della stazione di Santi Cosma e Damiano.

Questi ultimi hanno avviato le indagini, appurando che questo assenteismo era continuativo e confermato dalla mancata frequentazione della scuola da parte dei sei minorenni. A quel punto sono scattate le denunce a piede libero nei confronti di quattro donne e dei rispettivi mariti o conviventi, genitori dei sei studenti.

Gli investigatori hanno raccolto e sottoposto al vaglio dell'Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni genitori ritenuti responsabili di aver disatteso l'obbligo dell'istruzione dei propri figli.

Il servizio rientra in un più ampio piano di controllo del fenomeno nell'ambito del territorio della Compagnia di Formia, volto a contrastare il c.d. "fenomeno dell'assenteismo scolastico" al fine di garantire la formazione scolastica e rafforzare le azioni sinergiche già in atto tra i diversi attori del territorio.

Gli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Formia, coordinati dal comandante maggiore Michele Pascale, sull'assenteismo scolastico, non si fermeranno al solo Istituto Comprensivo di Santi Cosma e Damiano, ma interesseranno le scuole di altri Comuni del sud pontino, per verificare le posizioni di alcuni alunni che non si distinguono per l'assidua frequentazione delle aule di didattica.