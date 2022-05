Ancora una notte di ladri, luci accese, inseguimenti, telefonate, forse perfino qualche colpo d'arma da fuoco in aria: dire che nella valle dei santi sono tornati i ladri venerdì sera sembra quasi superfluo ormai. I primi ad avvistare delle persone sospette che a loro volta davanti ai padroni di casa sono scappati sono stati gli abitanti della contrada Felci a Sant'Apollinare.

Da lì è partito il tam tam di messaggi sui gruppi social e telefonate a parenti, amici, soprattutto genitori e nonni anziani, per mettere in allarme più residenti possibili. E da Sant'Apollinare, l'allarme è scattato anche a Sant'Ambrogio sul Garigliano e nel vicino comune di Sant'Andrea del Garigliano.

"Non si dorme più", dice disperato qualcuno.

In realtà, alcuni strani "movimenti" sono stati notati in alcuni casi già all'imbruni re. Eppure questi sono paesi tranquilli, dove tutti conoscono tutti, dove ci si può ancora permettere l'imprudenza di lasciare la chiave attaccato alla porta di casa. O meglio, si poteva. Sì, perché da un po' di tempo le contrade di campagna, proprio quelle più tranquille, sono prese di mira da raid di delinquenti che hanno messo a segno diversi colpi.

Sempre più difficoltà invece incontrano attualmente perché le famiglie sono in allerta. Ma hanno paura.

Paura di trovarsi di fronte a dei balordi che non si spaventano e invece di scappare aggrediscano o usino le armi.

Paura di uscire la sera. Solo una settimana fa sono state prese di mira due abitazioni nella vicina frazione di Sant'An gelo in Theodice, in via Casale San Montino, lungo la strada che dalla contrada cassinate porta al comune di Sant'Apollinare, in località Panaccioni.

In una delle due ville, sono stati forse proprio i padroni di casa a mettere in fuga i ladri. Avrebbero infatti sentito sbattere una porta al loro ingresso, quindi i malviventi si saranno dileguati nella campagna circostante, forse fuggendo a piedi. I proprietari si sono trovati di fronte, in entrambi i casi, a una scena orribile: stanze messe a soqquadro, armadi e cassetti rovistati alla ricerca di preziosi, gioielli e soldi. Sono in corso indagini dei Carabinieri, che stanno raccogliendo ogni traccia utile a risalire ai ladri.