Calci e pugni da un gruppo di ragazzi, tutti minorenni. Poche ore fa l'aggressione al parco Matusa. Un ragazzo è stato improvvisamente accerchiato e picchiato da una decina di coetanei. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi di centinaia di persone che si trovavano in quel momento al parco. Non si conoscono ancora i motivi dell'aggressione. Secondo alcune indiscrezioni non sembra essere scoppiata nessuna lite. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine insieme al personale sanitario. Il ragazzo è stato medicato e trasportato in ospedale.