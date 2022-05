Pulire la Valle di Comino è un atto d'amore. Questo lo slogan scelto Fare Verde organizzatore della giornata ecologica di domani nella quale coloro che parteciperanno si adopereranno nella raccolta di pneumatici fuori uso (Pfu) che riusciranno a trovare nel territorio di mezza Valcomino. Infatti, Fare Verde intende effettuare la raccolta nei territori dei comuni di Atina, Casalvieri, Alvito, Settefrati, Gallinaro e Villa Latina: ogni loro posto o anfratto sarà setacciato dalle decine di volontari alla ricerca degli pneumatici abbandonati da vandali e incivili che non riescono a perdere questa pessima abitudine.

L'ultima campagna di raccolta ci fu a ottobre del 2019 e interessò il territorio di Villa Latina che fruttò un bottino di ben undici tonnellate; ancora prima, a fine marzo sempre del 2019, l'opera di pulizia interessò il Comune di Atina: in quell'occasione furono rinvenuti e portati a discarica pronti per essere smaltiti centinaia di pneumatici trovati a ridosso e entro i corsi d'acqua grandi e piccoli che solcano la piana di Atina.

L'iniziativa

Le giornate come quella che si svolgerà domani, si stanno ripetendo a ritmo quasi annuale, a dimostrazione che l'inciviltà di pochi non cessa di prediligere l'area della Valle di Comino come luogo per disfarsi di rifiuti ingombranti e pericolosi per l'ecosistema. Che la Valle di Comino sia terra prediletta per disfarsi di rifiuti compresi gli pneumatici lo disse anche la consigliera nazionale di Fare Verde, Manola Boccarossa, che puntava l'indice contro gente di passaggio che non perdeva tempo a lasciarsi dietro rifiuti ingombranti abbandonandoli nella Valle.

La stessa consigliera aggiunse che d'ora in poi la raccolta dei rifiuti da parte di Fare Verde con il coinvolgimento di volontari, sarà oggetto di un costante programma di pulizia e monitoraggio. Appuntamento, dunque, per domani con l'iniziativa dell'associazione Fare Verde in molti comuni della Valle di Comino.