Dalla programmazione all'annullamento. Niente da fare neppure per questo sabato lavorativo, non ci sono i materiali utili a produrre i modelli Alfa Romeo di Giulia e Stelvio e, quindi, le tute rosse potranno godersi un altro sabato a casa. Senza gli "affanni" del turno in fabbrica. È il secondo sabato di recupero che salta, due su due, mentre la governance della multinazionale ambiva ad utilizzare il giorno pre-festivo per dare una accelerata alla produzione del suv Maserati che dovrebbe vedere l'avvio della sua salita produttiva tra poche settimane, nel mese di giugno. Anche se la seconda parte dell'anno pare, a questo punto, meglio candidata allo start delle vendite del modello sfavillante e tecnologicamente avanzato. Il "gioiello" di casa Maserati.

Da qui all'inizio di luglio era stata immaginata una full immersion di lavoro che non si è ancora materializzata in nessuno dei suoi appuntamenti. Anzi, la settimana appena terminata ha guadagnato anche un altro blocco delle produzioni sempre per carenza di chip o di materiali di provenienza asiatica. E non solo. Nel pomeriggio di ieri una ulteriore comunicazione: neppure lunedì 16 si lavorerà. L'azienda non è in grado di garantire la produzione per la mancanza di forniture.

Le comunicazioni arrivano di continuo e come ha riassunto il segretario provinciale Uilm Francesco Giangrande "ormai vive alla giornata".

Ecco perché ha suggerito di strutturare un indotto europeo per eliminare la dipendenza dalle produzioni asiatiche. Se il Grecale avrà affanni a partire, anche le ipotesi di nuovi modelli intorno al 2024 potrebbero essere rimandate in avanti, creando uno stato di incertezza intorno a tutto il comparto metalmeccanico. I prezzi di Maserati Grecale, intanto e quando sarà possibile ordinare, partono da 74.470 euro per l'allestimento Gt e da 85.200 euro per l'allestimento Modena.

Per il top di gamma occorrono invece 114.950 euro.

Ma Stellantis continua a innovarsi. Arriva la notizia che le nuove Panda e Tipo Garmin debuttano sul mercato: le due versioni speciali abbinano un look cross, una dotazione tecnologica d'avanguardia e una gamma motori performante e sostenibile. È quindi la risposta ideale "per un cliente giovane e dinamico che usa la vettura anche per l'outdoor o più semplicemente per imboccare una via di fuga dalla routine quotidiana", riferisce una nota Stellantis. Frutto dell'accordo tra il marchio Fiat e Garmin, la società globale che da oltre 30 anni sviluppa dispositivi con tecnologia satellitare integrata, questo nuovo allestimento si aggiunge agli allestimenti Cross e (Red) che hanno già contribuito al successo dei due modelli.