«Chissà, chissà domani. Su che cosa metteremo le mani. Se si potrà contare ancora le onde del mare.

E alzare la testa. Non esser così seria. Rimani. I russi, i russi, gli americani. No lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse un tuono...». Ha scelto "Fu tura" di Lucio Dalla come colonna sonora per l'addio alla Asl.

Nel corso dell'ultima riunione del Collegio che ha presieduto. Ma Pierpaola D'Alessandro le lacrime non ha potuto e neppure voluto trattenerle. Troppo forte la commozione dopo tre anni nell'Azienda Sanitaria, prima come direttore amministrativo e poi come manager, dal 4 novembre 2020. Per diciotto mesi, i più impegnativi nel contrasto alla pandemia da Covid-19. Quelli della seconda, terza e quarta ondata, della campagna vaccinale, degli hub, delle zone rosse e di tutto il resto.