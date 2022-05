Tanto spavento, ma la vicenda si è conclusa con un lieto fine fortunatamente. Ieri pomeriggio, a Ferentino, un tredicenne è andato via di casa dopo essere stato rimproverato dai genitori. A generare il rimprovero sarebbe stata una nota disciplinare presa a scuola ieri mattina. Ovviamente è stato il panico tra la famiglia del ragazzino, molto probabilmente alla prima nota scolastica e forse anche alla prima ramanzina per quanto avvenuto in aula, un richiamo evidentemente preso male dall'adolescente.

Ai genitori preoccupati non è rimasto altro da fare che chiedere aiuto ai carabinieri. Sono scattate immediatamente le ricerche sul territorio. Il ragazzo è stato ritrovato da una pattuglia, dopo 2-3 ore di ricerche, nei pressi della stazione ferroviaria di Ferentino ed è stato riaccompagnato a casa, in zona Sant'Agata.