Territorio da rafforzare con maggiori forze in campo sia a Cassino che a Sora. Punto focale dell'incontro tra l'Usip polizia e il questore di Frosinone, Condello, il rafforzamento della città martire. Fari puntati, infatti, su un corretto coordinamento tra le varie forze di polizia e sul ripristino del personale della Squadra mobile nel Commissariato di Cassino. L'incontro ha coinvolto una delegazione dell'Usip polizia di Frosinone, in particolare il segretario generale provinciale Norberto Scala; il segretario generale aggiunto Fabio Abbruzzese; i segretari provinciali Vitale Federico, Simeone Teresa e Catia Notarantonio.

Sul tavolo della discussione i problemi affrontati quotidianamente da chi opera sul territorio come l'assegnazione di personale del ruolo agente/assistente; quella della soluzione per avere una nuova sede che possa garantire la giusta funzionalità a una questura come quella del Commissariato di Sora e che nello stesso tempo garantisca l'ingresso ai cittadini: attualmente, per accedere a questo ufficio si è costretti a usufruire dell'ingresso destinato al garage delle auto della polizia per poi transitare attraverso l'ufficio denunce. «Il che non è funzionale e nemmeno dignitoso» sottolineano i presenti.

Fari puntati anche sul corretto coordinamento tra le varie forze di polizia e soprattutto sul ripristino del personale della Squadra Mobile presso il Commissariato di Cassino, territorio-cerniera con la Campania, con una forte necessità di continuare a rappresentare un valido baluardo di legalità. Questo solo grazie alle forze di polizia presenti. Una proposta, quella relativa a Cassino, che il questore ha giudicato positivamente «riservandosi di verificare alcuni dettagli in considerazione della cronica carenza di personale anche negli uffici della Squadra mobile». La parte sindacale si è riservata di valutare eventuali altre iniziative «giudicando positivamente l'incontro ed in particolare l'attenzione e la sensibilità profusa dal dottor Condello».