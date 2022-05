Una lunghissima parentesi sulla utilizzabilità o meno delle sommarie informazioni ha occupato ancora la prima parte del processo Mollicone. Poi l'attesa deposizione della mamma di Marco Mottola, Anna Maria, dopo che nella precedente udienza le difese avevano negato il consenso per l'ex maresciallo.

"Sono innocente, così mio marito e mio figlio. Marco - afferma rispondendo all'avvocato Marsella - non è coinvolto".

"Serena - aggiunge - non è mai stata nella nuova caserma, nella vecchia non so".