Omicidio di Willy Monteiro Duarte, inizia l'ultima fase del processo. Oggi, davanti alla Corte d'assise del tribunale di Frosinone, presieduta dal giudice Francesco Mancini, è in programma la discussione dei pubblici ministeri e delle parti civili. I due pubblici ministeri della procura di Velletri, Giovanni Taglialatela e Francesco Brando, che hanno rappresentato l'accusa durante l'istruttoria dovranno formulare le proprie conclusioni. Cresce l'attesa per quello che diranno di fronte alla giuria costituita anche dai giudici popolari.

A giudizio, con l'accusa di omicidio volontario con l'aggravante dei futili motivi, ci sono fratelli Bianchi, Marco e Gabriele, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Grazie alla cessazione dello stato d'emergenza potranno esser presenti tuti fisicamente in aula. Finora, infatti, a parte l'udienza nella quale sono stati sentiti dalla corte e l'ultima, quella del 24 marzo, in aula è stato presente sempre solo Francesco Belleggia, l'unico dei quattro giovani di Artena agli arresti domiciliari, mentre gli altri tre sono in carcere. Massima attenzione, dunque, per le richieste che i pm formuleranno e su come le motiveranno, eventualmente pesando i diversi ruoli nella vicenda.

Terminata la discussione dei pubblici ministeri, toccherà poi alle parti civili rappresentate dagli avvocati Domenico Marzi e Vincenzo Galassi per i genitori e la sorella del ventenne cuoco di Paliano, ucciso di botte a Colleferro, nella piazza della movida, nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Spazio anche per le parti civili in rappresenta dei Comini di Paliano, Colleferro e Artena, avvocati Vincenzo Pastorino, Massimo Ferrandino e Maurizio Frasacco.

Il programma stilato dalla Corte d'assise prevede, poi, per giovedì prossimo le arringhe delle difese (avvocati mario e Masimiliano Pica, Loredana Mazzenga e Vito Perugini), mentre l'udienza del 26 maggio è stata riservata per le eventuali repliche e la lettura della sentenza. Il processo per l'omicidio di Willy è partito il 10 giugno del 2021. Novanta sarebbero stati i secondi dell'aggressione costata la vita al giovane originario di Capo Verde.