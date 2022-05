Grave lutto a San Giovanni Incarico: è morto improvvisamente a 55 anni il candidato a sindaco Maurizio Carbone.

Un malore improvviso ha stroncato ieri l'ex ufficiale dell'Aeronautica militare, laureato in Scienze politiche, poche ore prima della raccolta firme per la presentazione della lista "Tradizione e Innovazione". Doveva raggiungere il comitato proprio ieri sera, ma i suoi amici non vedendolo gli hanno telefonato, non rispondeva, sono andati a cercarlo a casa, non rispondeva ancora, hanno chiamato uno dei tre figli e, una volta entrati nell'abitazione, la tragica scoperta: l'uomo era sul letto, privo di vita.

La notizia si è subito diffusa in paese tra incredulità e cordoglio. Maurizio Carbone era molto conosciuto e apprezzato, aveva deciso di candidarsi a sindaco con la sua squadra per il bene del suo paese, intenzionato a mettersi in gioco con il suo impegno concreto, al servizio della comunità locale. L'ex ufficiale se n'è andato in silenzio, nella sua casa di San Giovanni, lasciando tutti attoniti e addolorati.