Giancarlo Perocchini, da tutti conosciuto come Carlo, si è spento all'età di 83 anni a Monte Carlo. Per anni Perocchini ha diretto il prestigioso Grand Hotel Palazzo della Fonte, oggi Palazzo Fiuggi. Da tutti viene ricordato con belle parole ed è stato sempre apprezzato come un professionista di alto livello. Giancarlo Perocchini lascia la moglie Marie Laure e il figlio Sylvain, estremamente addolorati per questa grave perdita.

Una perdita che rattrista anche chi a Fiuggi, durante il suo importante lavoro effettuato nel Grand Hotel Palazzo della Fonte, lo ha conosciuto e stimato.

I funerali di Giancarlo Perocchini si terranno all'Athanée di Monte Carlo dove familiari e amici gli porteranno l'ultimo saluto.