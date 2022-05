Grande cordoglio ad Arpino e a Fontana Liri per la scomparsa dell'ex assessore comunale Loreto Greco, stroncato da una malattia contro la quale ha lottato con grande forza e dignità e che lo ha strappato ai suoi cari all'età di 57 anni. Greco viveva nella contrada Vano Scaffa di Arpino insieme alla famiglia, molto conosciuta anche per l'attività di parrucchiera di sua moglie Marilena. Lascia i Figli Giuseppe ed Erica. Faceva l'ispettore assicurativo.

A Fontana Liri tutti ricordano il suo lungo impegno politico e amministrativo. Qui, per un decennio, tra il 2005 e il 2015, aveva ricoperto l'incarico di assessore all'urbanistica. In paese viene ricordato soprattutto per la sua disponibilità, sempre pronto ad attivarsi e farsi carico dei problemi dei concittadini, la caratteristica che lo ha contraddistinto e che ha ispirato il suo impegno nell'amministrazione del paese.

La salma dell'ex assessore è attesa oggi, intorno alle 13, a Fontana Liri. La cerimonia funebre è fissata alle 16 nella chiesa di Santa Barbara, in piazza Trento. Per la sua morte ieri il sindaco Gianpio Sarracco ha proclamato due giorni di lutto cittadino.