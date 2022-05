C'è voluto l'intervento dei carabinieri della locale stazione per sedare gli animi surriscaldati per una lite condominiale scoppiata nel centro storico di Amaseno. Motivo del malumore di alcuni residenti è stato il fastidio che sarebbe stato procurato da un cane, colpevole di abbaiare troppo e di disturbare il vicinato. Finché qualcuno ha pensato di cantarne quattro al proprietario.

È bastato poco per far scoppiare una lite verbale da far arrossire lo stesso cane incolpato, con toni più alti ed accesi dei suoi abbai "molesti". Così c'è stato chi, nel timore che dalle parole si potesse passare ai fatti e che per un futile motivo si rischiare che uno dei litiganti potesse uscirne malmesso, ha ben pensato di allertare le forze dell'ordine, intervenute tempestivamente.

Placati gli animi in breve tempo, la lite si sarebbe ricomposta a meno di strascichi futuri a colpi di marche da bollo. Proprio per evitare problemi di sorta, alcuni comuni hanno stilato e diffuso un vademecum per la custodia degli animali da affezione. Chissà se sarebbe servito in questo caso per scongiurare la lite furibonda.