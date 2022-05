Colpo di scena nell'udienza tanto attesa del processo Mollicone. L'ex maresciallo non si sottoporrà all'esame fissato per venerdì. La decisione è stata assunta pochi minuti fa: bloccata l'escussione di Marco - che ha parlato per quasi otto ore - i legali della difesa Mottola hanno deciso: Franco non si sottoporrà ad esame "perché non può ricevere contestazioni secondo codice non utilizzabili" afferma uscendo dall'aula l'avvocato Marsella. Ecco le sue parole.

Processo Mollicone, parla Mottola: “Serena non è mai entrata in caserma” 6 ore fa "Nessuna festa particolare o rapporti con Serena. Ho avuto una cotta adolescenziale per alcune sue amiche. A casa di Serena? Solo ripetizioni con Guglielmo". Marco Mottola risponde alle domande della difesa sui rapporti con Serena, ricostruendo l'arrivo ad Arce, i rapporti con la comitiva, i primi giri in motorino. "Serena non è mai entrata in caserma, quella nuova. Né io né la mia famiglia abbiamo ucciso Serena", continua Marco, rispondendo alle domande. L'udienza è solo alle battute iniziali. Si prevede un lungo interrrogatorio. di: Cdd