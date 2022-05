Dopo i lavori, terminati nelle scorse settimane grazie all'interessamento del Parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, sabato prossimo, alle ore 16, aprirà al pubblico l'area faunistica dell'orso di Campoli Appennino. Si tratta di una riserva naturale di circa 15 ettari, ricavata in pieno centro abitato, in cui vivono in uno stato di semi libertà alcuni esemplari di orso bruno europeo. È stata creata nel 2010, voluta fortemente dallo stesso Parco nazionale e dal Comune di Campoli Appennino. All'interno dell' area vivono oggi tre esemplari di orso bruno europeo arrivati nel 2017 dall'Albania.

Sono: Sonia, femmina adulta, con una stazza tutto sommato contenuta e un pelo marrone chiaro, ama passeggiare e stare al centro dell'attenzione; Leone, maschio adulto, solitario e dalla stazza possente, pare aver trovato la sua dimensione all'interno dell' area faunistica, adora arrampicarsi sugli alberi e sgranocchiare mele; Piero, fratello di Leone, meno schivo e più giocherellone, ama correre. L'area faunistica è composta da due strutture principali, poste a breve distanza: il "Centro Orso", dove i visitatori sono accolti dal personale della Cooperativa Caspita 4.0 a cui è stata affidata la gestione ordinaria dell'area da parte del Parco e la gestione turistica da parte del Comune.

La struttura permette di integrare la visita all'area faunistica con un'esperienza multidisciplinare che consente di arricchire la conoscenza dell'or so bruno europeo e avvicinarsi al contesto naturale in cui Campoli Appennino è immerso. Si trova in via Guglielmo Marconi ed è visitabile tutti i weekend previa prenotazione ai numeri: 347.4726472; 346.7848817; 348.8793072; 347.5751000.