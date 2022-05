Ha avuto pieno successo l'iniziativa volta alla raccolta di capelli, da destinare alla realizzazione di parrucche per le donne che stanno combattendo contro una malattia oncologica. Si è trattato di un piccolo gesto di concreta vicinanza a chi, oltre al dolore della patologia, deve affrontare anche il disagio connesso alle conseguenze delle cure, che impattano fortemente sull'aspetto fisico. Il Comune di Veroli aveva aderito al progetto di solidarietà "Mi taglio i capelli e dopo l'emergenza aiuto te", promosso dall'associazione "Iniziativa Donne", in collaborazione con la Asl di Frosinone, a favore della "Banca dei capelli".

Diverse donne hanno fatto dono dei propri capelli, grazie alla disponibilità dei parrucchieri del territorio. Ora, con la cessazione dello stato di emergenza, sarà possibile consegnare le trecce donate. Il Comune di Veroli invita tutti parrucchieri che hanno già raccolto i capelli, a contattare l'assessorato ai servizi sociali allo 0775.885265. Il progetto, nato per sostenere la "Banca dei capelli", ha raccolto l'adesione dell'intera amministrazione comunale verolana, come racconta Patrizia Viglianti, assessore ai servizi sociali: «Tutti noi abbiamo colto il valore altamente sociale di un gesto all'apparenza piccolo. È un punto di partenza per sensibilizzare la cittadinanza su un tema così delicato e sensibile».