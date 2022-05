I servizi sociali del Comune lanciano il terzo avviso pubblico per accedere alla solidarietà alimentare e al sostegno del pagamento delle utenze domestiche. Si tratta di un aiuto economico avviato in piena pandemia, ma che ancora risulta necessario per molte famiglie. Per poter avanzare richiesta bisogna avere alcuni requisiti essenziali: essere residenti nel Comune di Boville Ernica, essere cittadini italiani o di uno stato comunitario e avere un indicatore Isee pari o inferiore a 11.000 euro.

La domanda può essere effettuata solo da coloro che non hanno avanzato istanza per il precedente avviso pubblico.

Per ogni assegnatario verranno resi disponibili dei "buoni spesa" per l'acquisto di prodotti alimentari, di prima necessità e farmaceutici, che potranno essere acquistati nei negozi del territorio di cui all'elenco pubblicato sul sito del Comune. Nello specifico, il computo dell'importo sarà valutato in base al numero di membri del nucleo familiare, con una base di 100 euro cadauno.

Inoltre, per ogni beneficiario verrà erogato anche un contributo economico diretto a sostegno delle spese sostenute per le utenze domestiche (acqua, luce, gas, Tari) nella misura del 50% del rimborso di una delle bollette (a scelta del richiedente). I termini per avanzare richiesta sono fissati al 17 giugno e sarà possibile farlo preferibilmente a mezzo mail all'indirizzo avvisi.boville@gmail.com. In alternativa, ci si potrà recare presso l'ufficio protocollo dell'ente dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, e il sabato tra le 8.30 e le 12.30. Tutte le informazioni e la modulistica da presentare è a disposizione sul sito ufficiale del comune di Boville Ernica.