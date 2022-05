Il Carnevale ceccanese, che quest'anno ha ottenuto un grande successo dopo il lungo stop imposto dalla pandemia, torna di attualità con la premiazione del concorso fotografico "La mascherina più bella". Cerimonia slitatta a causa di una indisposizione del delegato al Turismo Pasquale Bronzi, che ha organizzato la manifestazione insieme al delegato ai Grandi eventi Diego Bruni e all'associazione "Viva".

«Ho fortemente voluto riportare in città il grande evento del Carnevale - spiega Bruni - una festa per i tanti bambini intervenuti e per la mascherina più bella e attuale, vincitrice del contest fotografico, quella del simpaticissimo Kimi che ha voluto interpretare il pensiero di tutti noi dicendo "No alla guerra". Ringrazio il sindaco che ha avuto la giusta intuizione, condividendo e rendendo possibile il progetto sviluppato dall'associazione culturale "Viva", in collaborazione con il collega Bronzi».

Altrettanto soddisfatto il delegato al Turismo: «Al termine del concorso - aggiunge Bronzi - esprimo tutta la mia soddisfazione per il risultato raggiunto, grazie alla partecipazione di migliaia di persone interessate al contest fotografico, che hanno votato in massa la mascherina più bella. Ha vinto il piccolo Kimi che dice "No alla guerra in Ucraina", premiato in Comune dal sindaco Caligiore insieme alla madre. Il bimbo ha vinto un soggiorno per un weekend da passare con la famiglia. Dunque, è stato emozionante festeggiare di nuovo il Carnevale in città e vedere moltissime famiglie con i bambini mascherati al seguito. Una grande scommessa vinta dell'Amministrazione Caligiore e uno stupendo regalo ai più piccoli, dopo le restrizioni del Covid».