Il peperone dop di Pontecorvo approda anche in Sicilia. Un'importante novità per il prodotto simbolo della città fluviale che permetterà di aprire grandi opportunità per la commercializzazione di questo prodotto. Un risultato raggiunto grazie all'impegno di Claudia Natoni e della sua azienda "Peper dop".

Il prodotto

Il peperone dop di Pontecorvo è una delle produzioni simbolo della città che continua a riscuotere grandi consensi in ogni parte della provincia e non solo. Dalle proprietà uniche che lo rendono altamente digeribile, ha riscosso grande successo anche tra i giovani. Sono molti coloro che hanno scelto di tornare a coltivarlo e produrlo utilizzando glappezzamenti di terreno ereditati dai nonni.

La novità

E il successo dell'imprenditoria giovanile si legge anche dai risultati raggiunti dalla "Peper dop" di Claudia Natoni. Un'azienda che nel corso degli ultimi anni si è imposta sul mercato della commercializzazione del peperone. La chiave di questa società è la scelta delle produzioni, non solo quelle classiche ma anche novità uniche nel loro genere. Proprio la "Peperdop" ha già creato il liquore al peperone, le salse, le confetture e la pasta. Accostamenti che piacciono e che segnano il nuovo successo di un'azienda creata da una giovanissima. Ora arriva l'ultima novità con l'accordo firmato per l'approdo del peperone in Sicilia. Una partnership che permetterà di trovare questo prodotto in molte pizzerie dell'isola. Infatti il peperone è stato inserito nel catalogo della "Levantino" promosso poi tra molte e importanti pizzerie siciliane che offriranno così una pizza con ingrediente chiave proprio il peperone dop di Pontecorvo.

Il plauso

Un risultato che è stato accolto con entusiasmo anche dal vicesindaco Nadia Belli che ha voluto incontrare personalmente l'imprenditrice pontecorvese per rivolgere i complimenti per questo importante risultato raggiunto. «Il peperone dop di Pontecorvo approda in Sicilia, grazie all'instancabile lavoro di coltivazione ma soprattutto di promozione di Claudia Natoni titolare della azienda che ha avuto il merito – ha affermato il vicesindaco Nadia Belli – Si trova nel menu premium del Levantino, un'azienda siciliana che fa eventi di cucina in tutta la Sicilia».