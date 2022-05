Aiutare il paziente oncologico ad affrontare al meglio il periodo di malattia. Questa la mission di Stefania Alteri, titolare del centro estetico Alteri Beauty spa di Morolo, che ha conseguito un master di estetica oncologica dando il via a un importante progetto di sostegno ai pazienti oncologici. Siamo andati nel suo centro di via Marconi per parlarne con lei.

Com'è nata l'idea di conseguire il master?

«Il desiderio di rendermi utile alle persone che devono affrontare la battaglia contro il cancro è nato da un episodio personale, un tumore che ha colpito mia mamma che purtroppo non ce l'ha fatta. È stato in quel terribile momento che è scattata la scintilla, ho cominciato a chiedermi in che modo, come estetista, potessi aiutare queste persone che soffrono. Tra l'altro anche io sono stata colpita da un carcinoma per il quale, fortunatamente, si è intervenuti in tempo».

A quel punto cosa hai pensato di fare?

«Mi sono messa alla ricerca di un master in estetica oncologica e mi sono iscritta allo IEO, Istituto Europeo di Oncologia di Milano, dove mi sono formata per essere di supporto ai malati in tutte le loro fasi di un periodo della propria vita in cui c'è bisogno oltre che del fondamentale supporto medico, anche di un sostegno estetico per acquistare una qualità di vita migliore. Ho acquisito l'importante certificazione CEPAS, l'ente nazionale di accreditamento riconosciuto dallo Stato che viene rilasciata a seguito di una rigorosa e scrupolosa verifica delle competenze, delle conoscenze, delle esperienze lavorative e del rispetto del codice deontologico della professione. Il fautore di questo approccio è stato il famoso specialista Veronesi che ha ritenuto importante affiancare la medicina tradizionale all'estetica».

Quali sono gli interventi delle estetiste oncologiche?

«Noi estetiste oncologiche siamo preparate ad intervenire sia già dal momento della diagnosi che durante il ciclo di cure. Siamo in grado di tracciare un percorso e intervenire sulle tossicità che un determinato farmaco può lasciare nel corpo. Le problematiche che si presentano, infatti, sono molteplici. La pelle può risentirne, e insorgere rush cutaneo violento, problemi di fissurazione della pelle con ragadi che vanno a sanguinare, unghie incarnite e distaccamento delle stesse, xerosi della pelle, disidratazione. Con prodotti specifici andiamo ad agire in profondità nella cute e riusciamo a lenire gli inestetismi. Va sottolineato come il nostro lavoro sia in completa armonia con quello dell'oncologo»

I prodotti sono sicuri?

«Assolutamente sì. Sono approvati, studiati e protocollati dall'ospedale di Milano, non provocano problemi, sono scientificamente testati e si tratta di prodotti che agiscono per affinità e non per contrasto. Ci sono studi scientifici evidenziano benefici per il paziente che si sottopone a queste cure, perché riesce ad affrontare meglio il periodo della malattia e avere maggiore forza di reagire».

In provincia di Frosinone sei la prima, una pioniera dell'estetica oncologica...

«Sì,vorrei essere la pioniera anche a divulgare l'importanza di questo aspetto e lavorare in sinergia con i medici per dare al paziente supporto a 360 gradi. La mia idea è entrare in punta di piedi, mettendo a disposizione dei malati oncologici il mio centro, nel qua le potranno avere tutta l'assistenza e, se necessario, andare io presso il loro domicilio. Il mio intento è anche quello di collaborare con i nostri ospedali. Nelle strutture del Nord, la mia è una figura che già da tempo collabora coni reparti di oncologia, qui da noi, invece, è completamente sconosciuta».

Quali altri interventi è possibile effettuare sulle pazienti?

«Oltre alla cura della pelle, facciamo anche massaggi linfodrenanti per eliminare gonfiore, liquidi e tossine di troppo causate dal farmaco. Per chi ha problemi di postura, attraverso massaggi decontratturanti possiamo rilassare le fasce muscolari e alleviare i dolori. Riusciamo a realizzare un trucco naturale e dare dei consigli utili alle persone».

Il centro Alteri Beauty Spa vanta una lunghissima esperienza...

«Sono estetista da 35 anni ormai, dal 1991 sono a Morolo con un centro benessere all'avanguardia. Oggi ho tutte le competenze ed esperienze necessarie per aiutare le persone in un periodo delicato della propria vita».

Dove ti possiamo trovare?

«Il mio centro estetico si trova a Morolo in via Guglielmo Marconi, 61. Per contattarci è possibile telefonare al 339.4060232 e allo 0775.228124, o inviare una mail a stefaniaalteri@gmail.com».