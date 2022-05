Non si è seduto ancora al banco degli imputati, la Corte sta sciogliendo la riserva su alcune richieste delle difese. Ma telecamere e attenzione dei presenti sono già tutte per Marco Mottola, chiamato per la prima volta davanti ai giudici a deporre sulla morte di Serena Mollicone. Tanta l'attesa per quella che sarà la sua verità, dopo la scelta dell'imputato Vincenzo Quatrale di deporre nelle precedenti udienze. Dopo Marco è in calendario la deposizione della mamma Anna Maria. Poi venerdì dell'ex maresciallo Franco Mottola.