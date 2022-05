Una nota professionista della città martire è stata trovata senza vita nella sua abitazione del centro da alcuni familiari. La donna L.G., di 49 anni, non rispondeva al telefono. Ecco perché è stato raggiunto l'appartamento per vedere se avesse avuto un malore.

All'arrivo dei soccorritori per la donna non c'era più nulla da fare. Immediato anche quello dei carabinieri della Compagnia di Cassino che hanno eseguito tutti gli accertamenti del caso.

Forte il cordoglio per la sua scomparsa: era molto apprezzata. Tanti i commenti social che hanno espresso viva commozione e partecipazione al dolore divenuto corale. Dalle 8 alle 15 di oggi la salma sarà nella camera ardente del Santa Scolastica. I funerali, invece, avranno luogo domani alle 10.30 nella chiesa di S. Giovanni a Cassino. Si dispensa dai fiori, gradite opere di bene.