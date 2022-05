Manca il materiale e nel pomeriggio di ieri la nuova comunicazione di stop produttivo. Oggi, di nuovo, cancelli chiusi a Cassino Plant, uno stabilimento all'avanguardia che si prepara alla salita produttiva del suv Grecale. Un fermo a poche ore dalla giornata lavorativa, solo pochi giorni fa le tute rosse sono state invece informate direttamente sulle linee: il "tutti a casa" arrivò dopo un'ora di lavoro.

Anche sabato non si è lavorato: doveva partire il primo dei 9 recuperi stabiliti dall'azienda nei giorni pre-festivi ma sulla catena di montaggio non è arrivato nessun operaio. Anche in questo caso per mancanza di materiali. La crisi dei microchip continua a colpire l'industria italiana e, in particolare, il già sofferente settore dell'automotive. Peggio di tutti? L'indotto.

Le micro aziende sono state già polverizzate, le medie e le grandi affrontano una delle crisi più nere.